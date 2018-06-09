استجواب "كيم يونغ أون" الكوميدي في مطار سنغافورة

أفاد فنان أسترالي كوميدي اشتهر بتقليد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وعرف بشبيهه، أن السلطات السنغافورية احتجزته، الجمعة، لاستجوابه بشأن آرائه السياسية قبل السماح بدخوله البلاد.

يأتي هذا الحادث قبل أيام من استضافة سنغافورة محادثات مرتقبة بشدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وأوضح هوارد إكس، الذي امتنع عن ذكر اسمه الحقيقي، أن السلطات احتجزته لمدة ساعتين واستجوبته لنحو 30 دقيقة عندما وصل في الصباح الباكر إلى مطار تشانغي في سنغافورة.

وأضاف: "سألوني عن آرائي السياسية وما إن كنت مشاركا في احتجاجات في بلدان أخرى".

وأشار إلى أنهم طلبوا منه البقاء بعيداً عن جزيرة سنتوسا وشانغريلا، وهما منطقتان تحملان صفة "مناطق خاصة" بالقمة.

وتابع: "قالوا إنها قمة ترمب - كيم، لقد أتيت في وقت شديد الحساسية".

وشرحت إدارة الهجرة والتفتيش في سنغافورة، أن لي هوارد هو وون وصل إلى مطار تشانغي في نحو الساعة 3:30 صباح الثامن من يونيو وتم استجوابه بعد 45 دقيقة من وصوله ثم سُمح له بدخول سنغافورة.

وتابعت الإدارة في بيان: "في إطار عملية تخليص إجراءات الهجرة، قد يخضع المسافرون إلى سنغافورة إلى مقابلات إضافية أو فحص أو كليهما".

وزار هوارد إكس سنغافورة في نهاية الشهر الماضي، وأدى شخصية زعيم كوريا الشمالية.

كما أكد أنه يعتزم تنظيم عروض هزلية مماثلة بهدف التهكم السياسي في الأيام المقبلة، وفي هذه المرة ستكون العروض بالمشاركة مع دينيس آلان الذي يقلد شخصية دونالد ترمب. وأشار إلى أنه لا يعتزم القيام بأي احتجاجات.