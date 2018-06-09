شاهد فيديو كليب الأغنية الرسمية لمونديال 2018

أطلق الفنان الأميركي، نيكي جيم، على صفحته الشخصية في موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية كأس العالم 2018 الرسمية، بمشاركة الممثل الأميركي، ويل سميث، والفنانة الألبانية، إيرا إستريفي.

وشارك في تصوير الفيديو لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، رونالدينو. وقد حظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة على نشره.

وتستضيف روسيا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 للمرة الأولى في تاريخها.

وتنطلق مباريات البطولة يوم 14 حزيران/يونيو الحالي، وتختتم بمباراة نهائي الكأس يوم 15 تموز/يوليو. كما ستقام على 12 ملعباً، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.