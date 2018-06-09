طعام كيم وسيارته يسبقانه إلى سنغافورة..وترمب يشد الرحال

غادرت طائرة شحن كانت قد رافقت الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال الزيارة التي قام بها للصين في الآونة الأخيرة بيونغ يانغ في طريقها على الأرجح إلى #سنغافورة الأحد قبل اجتماع القمة الذي يعقده #كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونشر موقع يتتبع رحلات الطيران على تويتر صورة للطائرة التي قيل إنها كانت في الصين.

ومن المتوقع أن يصل الزعيم الكوري الأحد إلى مطار تشانغي، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج في وقت لاحق، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة.

وغادرت طائرة من طراز اليوشن-76 بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتوقفت في قوانغتشو بجنوب الصين قبل أن تواصل رحلتها في طريقها إلى سنغافورة على الأرجح، حسبما أظهرت خدمات تعقب الرحلات الجوية، وفقاً لما نقلته "رويترز".

طعام كيم يسبقه

إلى ذلك، قالت صحيفة ستريتس تايمز إن شاحنات تبريد ستكون في الانتظار في مطار تشانغي اليوم الأحد لاستقبال طائرة الشحن، موضحة أنه من المعتقد أن الطائرة تحمل مواد غذائية بالإضافة إلى عدة سيارات فاخرة لمرافقة الزعيم الكوري الشمالي.

كما ذكرت الصحيفة التي تصدر في سنغافورة أن "الطعام سيتم نقله من مطار شانغي إلى مقر إقامة الزعيم الكوري الشمالي في سيارات مبردة مخصصة لنقل البضائع القابلة للتلف".

ولا يمكن للطائرة اليوشن-76 الطيران أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود إذا كانت تحمل شحنة ثقيلة. ومن المتوقع أن تتوقف في مكان مناسب في طريقها إلى سنغافورة التي تبعد 4700 كيلومتر عن مطار سنان في بيونغ يانغ أو الطيران بشحنة مخففة.



يذكر أن كيم قام بزيارة واحدة فقط معروفة للخارج جواً منذ أن أصبح زعيما لكوريا الشمالية في 2011 ورافقت طائرة الشحن تلك وهي من طراز اليوشن-76 طائرته الشخصية، وهي من طراز اليوشن 62 إم إلى داليان في الصين في مايو.

ترمب يشد الرحال

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حسابه على تويتر ليل السبت أنه في طريقه إلى سنغافورة، "حيث توجد فرصة كبيرة لتحقيق نتائج رائعة لكوريا الشمالية والعالم"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلاً: "أنا متأكد أن كيم يونغ أون سيعمل جاهداً من أجل تحقيق نتائج لم تحقق أبداً من قبل، منح السلام والازدهار لبلده."

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

إلى ذلك أضاف: "أتطلع للقائه، وأشعر بأن تلك الفرصة الوحيدة (الممنوحة لزعيم كوريا) لن تذهب هدراً."

يذكر أن ترمب كان في كندا، حيث حضر السبت قمة مجموعة السبع في كبيك.