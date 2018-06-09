قبيل قمة ترمب.. زعيم كوريا الشمالية بمطعم مأكولات بحرية

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بزيارة لمطعم مأكولات بحرية فاخر افتتح حديثا في العاصمة بيونغ يانغ، وذلك قبيل اجتماعه التاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة يوم 12 يونيو،، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية، السبت.

وتفقد كيم، برفقة زوجته ري سول-جو، قاعات المطعم الكائن في العاصمة، وأثنى على مرافقه، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

وحسب تقرير من وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، نقلا عن الوكالة الكورية الشمالية، فإن الزعيم كيم قال: "هذا مطعم بارز آخر لا يقل عن نظيره "اوكيرو جوان" في بيونغ يانغ" في إشارة إلى المطعم الذي يشتهر بالمعكرونة الباردة والأغذية الكورية الأخرى.

وفي تقليد، قام الزعيم الكوري الشمالي بتسمية المطعم وأطلق عليه "دايدونجانغ"، مشيدا بأعمال التصميم والبناء. هذا ولم تكشف الوكالة الكورية الشمالية عن توقيت الزيارة بالتحديد.

وطلب كيم من إدارة المطعم استقبال العملاء الأجانب، على قدم المساواة مع الكوريين الشماليين.

وأعلن كيم تحولاً في تركيز سياسته نحو الاقتصاد في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم يوم 20 أبريل. ومنذ ذلك الحين، تحول الاهتمام نحو الأنشطة الاقتصادية.

وبعد إعلان كيم، زاد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بشكل ملحوظ من أنشطتهم المتعلقة بالمشروعات الجديدة. وزار تشوي ريونج هاي، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة، مزارع تعاونية ومزرعة أسماك ومصنع أغذية في مناطق جنوب العاصمة هذا الشهر، وذلك بعد زياراته السابقة لمصنع لتجميع السيارات ومصنع للمواد الغذائية في أواخر مايو.