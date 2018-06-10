شاهد.. شرطة دبي تنظم أطول مائدة إفطار في العالم

نظمت شرطة دبي، "إفطار عام زايد" أطول مائدة إفطار في العالم بلغ طولها 6 كيلومترات لعدد 12 ألفاً و830 عاملاً في مدينة دبي الصناعية في جبل علي.

وأكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري أن هذه المبادرة الإنسانية التي تتزامن مع #عام_زايد إنما هي مثال على القيم النبيلة والتقاليد الراسخة التي تركها الشيخ زايد.

#أخبار | شرطة دبي تنظم أطول مائدة إفطار في العالم ل12 ألفا و830 مشارك

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#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/6q2mECGFIb — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) ٩ يونيو ٢٠١٨

وأضاف أن الإمارات تحتل للسنة الخامسة على التوالي المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية.

من جانبه، قال اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي رئيس مبادرة "إفطار عام زايد" إن هذه المبادرة الإنسانية تطلبت عملا جبارا وجهودا مكثفة خلال وقت قياسي، فقد ولدت فكرة عمل أطول مائدة إفطار في العالم قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك، واستغرق التحضير لها 200 ساعة عمل تقريبا، وشارك في تنفيذها 250 موظفا من شرطة دبي من مختلف الرتب والمناصب.

وقال العميد يوسف العديدي نائب رئيس مبادرة "إفطار عام زايد" إن المائدة بلغ طولها 6 كيلومترات، ووقع الاختيار على إقامتها بجانب أكبر مناطق العمال في دبي في جبل علي وذلك تيسيرا عليهم وبما يحقق استيعابا لأكبر عدد منهم، حيث تم ذلك في شارع رئيسي بما لا يعرقل حركة السير بطول بلغ 1.5 كيلو متر، وبسط المائدة على الأرض ذهابا وإيابا للوصول إلى 6 كيلومترات، إلى جانب شارع آخر في الجهة المقابلة تم تخصيصه للخدمات ويتسع لـ 300 سيارة.