65 متراً تحت سطح الأرض.. شاهد مباراة في محطة مترو!

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، نقل فريقان للهواة في سان بطرسبرغ اللعبة في البلاد إلى ساحة جديدة.

فقد لعبا مباراة لكرة القدم على عمق 65 متراً تحت سطح الأرض في إحدى محطات مترو الأنفاق.

واستضافت محطة مزدونارودنايا، في مترو أنفاق سان بطرسبرغ، أول مباراة من أربع مباريات تقرر إقامتها على مدى شهر، وتشمل أيضاً مباراة على سطح فندق ومباراة على ظهر سفينة ومباراة على ملعب لكرة القدم. وتهدف هذه المباريات إلى الإشارة إلى أنه يمكن ممارسة اللعبة في أي مكان.

وقال المنظمون لـ"رويترز" إنهم يريدون إظهار جاذبية كرة القدم العالمية، وإثبات أن سان بطرسبرغ مستعدة لاستقبال الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وتستضيف سان بطرسبرغ أربع مباريات في مرحلة المجموعات ومباراة في دور الستة عشر ومباراة في الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث خلال نهائيات كأس العالم.