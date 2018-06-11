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خطأ "قاتل" على قناة ترمب المفضلة.. "دكتاتور" يورط مذيعة

المصدر: دبي- العربية.نت
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بثت قناة "فوكس نيوز" التي تعتبر من القنوات المفضلة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على عكس زميلتها CNN خطأ "قاتلا" مباشرة على الهواء، بعد أن وصفت إحدى المذيعات الرئيس الأميركي بالدكتاتور.

فبعبارة سريعة ولفظ "دكتاتور" تورطت المذيعة آبي هنتسمان، التي قالت خلال برنامج صباحي، الأحد، مباشرة على الهواء: "بغض النظر عما يحدث في هذا الاجتماع بين الدكتاتوريين (في إشارة إلى #قمة_سنغافورة التي ستجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون الثلاثاء)، ما نشهده الآن هو التاريخ".

وما زاد الطين بلة أن المشارك في البرنامج كان أنتوني سكاراموتشي، الذي شغل سابقاً منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، لم ينتبه للأمر.

وفي وقت لاحق اعتذرت المذيعة، قائلة إن بعض الأمور والهفوات قد تحصل مباشرة على الهواء، ولا يمكن التحكم بها.

يذكر أن هنتسمان هي ابنة السفير الأميركي لدى موسكو والمرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جون هنتسمان.

كلمات دالّة

#قمة سنغافورة

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