شاهد أول سيلفي لزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

عشية قمته مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الاثنين، بنزهة ليلية لافتة في #سنغافورة.

وتوجه كيم، المعروف برحلاته الخارجية النادرة، إلى الحديقة النباتية في خليج سنغافورة.

وبعدما لازم الفندق طوال اليوم، غادر مساء في سيارته الليموزين يرافقه موكب كبير توجه إلى حديقة "غاردنز باي ذي باي"، التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، وباتت الواجهة السياحية لسنغافورة منذ إنشائها قبل بضعة أعوام. وكان بين مرافقي كيم شقيقته ومستشارته كيم يو يونغ.

وبعد بضع دقائق، نشر وزير خارجية سنغافورة على تويتر صورة سيلفي تجمعه بكيم خلال الزيارة.

والقمة التاريخية بين ترمب وكيم مقررة صباح الثلاثاء في فندق فخم في سنغافورة، على أن يعقبها اجتماع يضم فريقي الرئيسين ثم غداء عمل.

وأبدت واشنطن استعدادها لمنح كوريا الشمالية "ضمانات أمنية فريدة"، مقابل الموافقة على نزع سلاحها النووي.