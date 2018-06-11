شاهد..حراس كيم المهرولون يظهرون مجددا بـ"القمة النووية"

من المقرر أن يجتمع كيم يونغ أون، يوم الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لمناقشة قضية نزع السلاح النووي، والذي يعد صفقة كبيرة، لكن قليلاً من الناس يتوقفون عند التفاصيل المتعلقة بالمسائل الأمنية للرئيس الكوري الشمالي.

ويقوم فريق من الحراس الشخصيين بملازمة الرئيس كيم، وهم يسيرون جنباً إلى جنب سيارته الليموزين السوداء، عندما يتنقل من مكان لآخر، ويؤدون المهمة بشكل جيد للغاية.

وقد تم تصوير الرجال الذين يرتدون ملابس بارزة سوداء، وهم يركضون بالقرب من سيارة كيم في #سنغافورة، بينما كان يشق طريقه من مطار شانغي يوم الأحد.

وظهرت هذه المجموعة لأول مرة مثيرة الانتباه في أبريل الماضي، عندما التقى كيم مع رئيس كوريا الجنوبية موي جاي إن.

وإذا كان أي شخص بحاجة إلى حماية إضافية، فإن سنغافورة مستعدة لذلك عبر مجموعة من الحراس المدربين.