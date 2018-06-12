انظر لترمب وكيم على طاولة الغداء.. وهذا ما تناولاه

شهدت سنغافورة الثلاثاء اجتماعاً ومصافحة تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.

وبعد اجتماع أولي وجهاً لوجه ضم فقط كيم وترمب، عقد اجتماع ثان موسع بين الرجلين حضره كبار المسؤولين.

وانضم إلى #ترمب في المحادثات الموسعة وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بينما شمل فريق كيم مدير المخابرات العسكرية السابق كيميونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو ونائب رئيس حزب العمال الحاكم ري سو يونغ.

بعدها انتقل الرجلان لتناول الغداء.

Before working lunch with Kim Jong Un, Pres. Trump jokes to reporters in the room: "Getting a good picture everybody so we look nice and handsome and thin?" #TrumpKimSummit



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والتقطت كاميرات المصورين لقطة عفوية قبيل الجلوس إلى مائدة الطعام، حيث بدا ترمب واقفاً مقابل كيم، وبادر الرئيس الأميركي ممازحاً الصحافيين الذين تواجدوا في المكان، قائلاً: "التقطوا صوراً جيدة لكي نبدو وسيمين، وظرفاء ونحيفين"، علماً أن ترمب وكيم يتمتعان بجسد ممتلئ إلى حد ما.

بعدها شكر الرئيس الأميركي الحضور طالباً من زعيم كوريا الشمالية التفضل بالجلوس إلى مائدة الطعام.

ماذا أكل ترمب وكيم؟

وعلى صعيد متصل، نشرت قائمة الطعام والأطباق الشهية التي تناولها الرجلان.

وتضمنت مزيجاً من الأطباق الكورية والأميركية، بينها سلطة الأفوكادو، والأخطبوط مع صلصة المانغو، بالإضافة إلى الخيار المحشو على الطريقة الكورية.

إلى ذلك، تضمنت القائمة ضلوع اللحم مع البطاطا والبروكولي، فضلاً عن الخضار بالصويا.

أما التحلية فكانت الشوكولاتة، والبوظة.

يذكر أنه بعد الغداء، وقع ترمب وكيم وثيقة وصفها الرئيس الأميركي بالهامة والتاريخية.

كما ذكر ترمب الثلاثاء فيما كان الزعيمان يختتمان قمتهما التاريخية في سنغافورة أنه وكيم "أقاما علاقة خاصة للغاية" خلال اليوم الذي قضياه سويا.

وأضاف "كلا الجانبين سينبهر بالنتائج". وقال للصحفيين إن "العالم سيشهد تغييرات رئيسية" رغم أنه لم يتضح كيف سيحدث ذلك.

كذلك قال ترمب إنه "بالتأكيد" سيدعو زعيم كوريا الشمالية إلى البيت الأبيض، وذلك بعد توقيعهما الوثيقة.

وقبل قمة الثلاثاء في سنغافورة كان ترمب قد ألمح إلى احتمال تلك الدعوة.

إلى ذلك، وصف كلا الزعيمين الوثيقة التي وقعاها بأنها "تاريخية" .وجاءت تعليقاتهما في ختام قمتهما التاريخية.