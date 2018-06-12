هذا ما يحدث عندما تنام أثناء القيادة وتهمل حزام الأمان

تظهر لقطات مزعجة لحادث مروري عنيف، كيف أن عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان أثناء القيادة قد يُشكِّل مهلكة للسائق.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا بالشارع السريع، يحلق سائق شاحنة في الهواء بعد أن اصطدمت مركبته بحاجز خرساني، في مشهد مروع.

وبحسب تقارير فإن الرجل لم يكن يرتدي حزام الأمان عندما كان على ما يبدو نائماً، على عجلة القيادة، في محافظة تشونبوري بتايلاند.

ونتيجة لذلك، ألقي بالرجل البالغ من العمر 39 عاماً من السيارة بقوة عنيفة، ليجد نفسه مرمياً في الطريق السريع أمام حركة السيارات القادمة.

وقد نقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي بعد ساعات، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها جراء الحادث القوي.

ويقوم الضباط الآن بالتحقيق في حادثة تحطم الشاحنة المثيرة.

وقال ملازم شرطة تابع القضية: "نحن نعلم أن المقطورة تحطمت فجأة في الحاجز ولكن علينا أن نتعرف على سبب ذلك".

وأضاف: "من خلال التحقيق الأولي، نعتقد أن سائق الشاحنة قد يكون نائماً أو قد كان يتفادى سيارة أخرى. لكننا على يقين من أنه لم يكن يرتدي حزام الأمان".

وقد أظهر فيديو آخر سائق سيارة هوندا تفادى بصعوبة الرجل الذي سقط أمامه، وهو فيديو مزعج لم يتشاركه أغلب الناس.