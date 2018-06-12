فيديو أغرب من الخيال لرجل عنكبوت ينقذ طفلاً متدلياً!

ظهر رجل عنكبوت جديد في الصين ينافس الشاب الأفريقي من مالي، الذي جذب الأنظار في فرنسا بعد إنقاذه طفلاً، وحصل على تكريم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وسائل إعلام صينية أنه أصبح لدى الصين "الرجل العنكبوت" الخاص بها، بعد ظهور لقطات تظهر رجلًا يتسلق مبنى لإنقاذ طفل صغير السن.

لكن العنكبوت الصيني هو جندي سابق يدعى تشانغ شين، وقد شوهد وهو يتسلق كتلة من الشقق في مدينة هوايهوا، وقد كان في طريقه إلى العمل، عندما رأى حشداً من الناس يصرخون.

وعندها لاحظ أن هناك طفلاً - في الثانية من عمره - كان يتدلى من شبك نافذة في الطابق الخامس.

وقد انتشر مقطع الفيديو الذي أظهر تصرف تشانغ الشجاع، أثناء قيامه بإنقاذ الطفل، في حين قارنه أغلب الناس بالمقطع المماثل الذي تم تصويره في باريس وانتشر الشهر الماضي.

وفي وقت لاحق، قلل تشانغ من دوره في عملية الإنقاذ، معتبراً أن أي جندي كان سيتصرف بنفس الطريقة.

وقال تشانغ: "سمعت أحدهم يصرخ من فوق ومن ثم أدركت أنه كان طفلاً، لذلك ركضت إلى الطابق الأول للمبنى.. وصعدت إلى الطابق الخامس إلى أن أدركت الطفل العالق وأنقذته".