"برغر ترمب-كيم" بالمجان.. و250 شطيرة تنفد خلال 25 دقيقة

بمناسبة القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، الثلاثاء، قام أحد المطاعم في سنغافورة بتوزيع 250 شطيرة برغر صغير مجانا، حيث أسماه "برغر ترمب-كيم".

وأعلن القائمون على المطعم، الملحق بفندق "رويال بلازاRoyal Plaza"، بمنح 250 شطيرة برغر إضافية أخرى عند السادسة من مساء الثلاثاء، على أن يتم منحها لمن يأتي أولاً.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ستريتس تايمز The Strait Times"، فقد نفدت شطائر البرغر خلال 25 دقيقة فقط.

ويصل ثمن برغر ترمب-كيم إلى 12 دولارا، وهو يتكون من لحم الدجاج المفروم والطحالب البحرية، ويقدم مع البطاطا وملفوف الأرز الكوري، ويمكن إضافة الشاي المثلج للوجبة مقابل 6 دولارات. وسيظل ذلك البرغر الجديد على قائمة مطعم "سكوتش Scotts" حتى 15 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للفندق قوله إن الغرض من توزيع البرغر بالمجان هو "الاحتفال بعقد القمة والسماح للزبائن بالاستمتاع بالصداقة أثناء تناول الطعام"، بحسب تعبيره، معرباً عن أمله في أن تكون القمة متناغمة مثل البرغر، مضيفاً أن البرغر الجديد سيضاف إلى قائمة البوفيه الخاصة بالفندق أيضاً.