السيلفي يقتل سائحين سقطا من جدار عالٍ في لشبونة

توفي سائحان بريطاني وأسترالي بعد أن سقطا من جدار على ارتفاع 90 قدماً، أثناء محاولتهما التقاط صورة شخصية لهما سيلفي.

وقد تم اكتشاف جثتين لرجل في الأربعينات من عمره وامرأة في الثلاثينيات من العمر بواسطة أحد عمال النظافة على الشاطئ في إريسيرا بالقرب من لشبونة، بعد حادثة السقوط الذي وقع بين الساعة الواحدة والسادسة صباحاً.

وقال روي بيريرا دا تيرا، رئيس قوة الإنقاذ المحلية: "يبدو أن كل شيء يشير إلى أن السقوط حدث عندما كانا يحاولان التقاط صورة سيلفي لهما".

ولا تعرف الملابسات بالضبط، لكن بيريرا توقع أنهما قاما بإسقاط هواتفهما المحمولة ومن ثم حاولا اللحاق بها فحدثت الكارثة.

وقد باتت صور السيلفي في السنوات الأخيرة واحدة من أسباب الموت، لاسيما في الأماكن المرتفعة أو حواف الجبال والمرتفعات أو المباني الشاهقة.