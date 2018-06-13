حكم المباراة بين السعودية وروسيا وقصة خطأ فادح ارتكبه

المباراة الموعودة هذا الخميس بين المنتخب السعودي ونظيره الروسي، وهي في إطار المجموعة الأولى، وبها يفتتحون مونديال روسيا، سيتولى Néstor Pitana مهمة الحكم الرئيسي فيها، يساعده أرجنتينيان مثله: خوان بابلو بيلاتي وارنان ميدانا، كحاملي راية، وأحدهما كان مساعده في مباراة بالدوري الأرجنتيني هذا العام، وفيها ارتكب أحد أفدح الأخطاء.

وشاركه بالخطأ الكبير واحد من مساعديه

كما سيساعده في مونديال روسيا، إيطالي اسمه Massimiliano Irrati بالفيديو فقط، وهو ما اعتمده FIFA رسمياً بكأس العالم حالياً، ولأول مرة، على حد ما قرأت "العربية.نت" مما بثته الوكالات عن أسلوب التحكيم الجديد، فإذا لم ينتبه حكم الراية لخطأ ارتكبه أحد اللاعبين، ولم يرفع رايته، ينبهه المساعد بالفيديو بأن الخطأ ظهر في لقطة تصوير مباشر للمباراة، فيعتمدون ما رصدته الكاميرا، باعتبارها "أصدق" من العين البشرية، وبذلك يتجنبون إجحافاً كبيراً لحق ببعض المنتخبات في مونديالات سابقة.

وأول مرة مارس فيها نيستور بيتانا، البالغ 43 سنة، التحكيم في كأس العالم، كانت في 2014 بالبرازيل، ولأنه سيمارسه ثانية في مونديال روسيا، وبمباراة يخوضها المنتخب السعودي هذا الخميس، لذلك جمعت "العربية.نت" ما تيسر من معلومات عمن سيحتفل بعيد ميلاده السبت المقبل، ومصادرها وسائل إعلام أرجنتينية وبرازيلية عدة تجولت بمواقعها، ولم تجد ما يلفت الانتباه فيه، أكثر من خطأ كبير ارتكبه بالسابق، وشاركه به مساعده Hernán Maidana نفسه، وكان فادح النوع يصعب نسيانه، وعليه دليل شاف واف بالجرم المشهود، وهو الفيديو المرفق، فتأمل فيه وبسهولة ستتعرف إلى أحد أكبر أخطاء التحكيم في عالم كرة القدم.

ركنية ضاعت على صاحبها وبينالتي لمن لا يستحق

كانت المباراة في أبريل الماضي بين فريق Estudiantes de La Plata المرتدي لاعبوه قمصاناً بيضاء اللون، وخصمه اللدود في الدوري المحلي الأرجنتيني Chacarita Juniors الواضع لاعبوه قمصاناً خطوطها حمراء وسوداء، ولم يتنبه الحكم بيتانا بعد 14 دقيقة من بدئها، إلى أن الكرة التي مررها أحد مدافعي "شاكاريتا" إلى حارس المرمى، لم تصل إليه بل عبرت خط الملعب وأصبحت خارجه تماماً، لذلك كان يحق لفريق "ستوديانتس دي لا بلاتا" ضربة ركنية.

كما لم يتنبه الحكم أيضاً، ولا مساعده حكم الراية ارنان ميدانا، بأن حارس المرمى مضى إلى تلك الكرة وسددها من بعد مترين تقريباً من خارج الملعب لإبعادها، بحسب ما تلخص "العربية.نت" مجمل ما طالعته عن تلك المباراة، خصوصاً في موقع Infobae الأرجنتيني، وفيه أن أحد مهاجمي "ستوديانتس دي لا بلاتا" سيطر عليها وسددها مباشرة نحو مرمى الخصم، وبطريقها اصطدمت بذراع لاعب دفاع من "شاكاريتا" في منطقة الجزاء، لذلك كان العقاب حاسماً: بينالتي ظالمة بوضوح لصالح الفريق المهاجم، جعلته فائزاً بهدفين لقاء لا شيء. مع ذلك اختار "فيفا" بيتانا للمونديال الحالي، بعد أن اعتبره ثامن أفضل حكم كروي بالعالم.