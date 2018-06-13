صورة تكسر القلب لطفل يمسح على رأس أخته وهي تحتضر

نشر والد طفلة عمرها 4 سنوات وعانت من سرطان نادر صورة لابنه البالغ 6 سنوات وهو يمسح على رأس أخته التي تُحتضر في المستشفى.

وشخصت الطفلة آدي بأنها تعاني من سرطان نادر معروف اختصاراً بـ DIPGفي 2016، وهو "ورم دبقي" في الدماغ وخطير يصيب الطفل، وليس له حتى الآن أيّ علاج مناسب ولا يجدي معه العلاج.

وقضت العائلة – وهي من روجرز، في ولاية أركناس الأميركية – الأيام الأخيرة تستذكر الطفلة على "فيسبوك".

وكتب والد الطفلة على حسابه: "لا يجب على الصبي الصغير أن يقول وداعاً لرفيقته في اللعب، أفضل صديق عنده، أخته الصغيرة (..) هذه ليست الطريقة التي من المفترض أن تكون (للنهاية). ولكن هكذا هو عالمنا!"، كما ورد في موقع ABC نيوز.

وتوفيت آدي في 3 حزيران/يونيو الجاري، بعد ساعات قليلة من الصورة التي انتشرت بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.