صور لأول دبابة أنتجتها ألمانيا في الحرب.. ثم تراجعت

في 15 أيلول/سبتمبر سنة 1916، عاشت القيادة العسكرية الألمانية على وقع صدمة حقيقية. فخلال ذلك اليوم ولأول مرة على مر التاريخ، سجلت الدبابة أول ظهور لها على ساحات المعارك حيث لم تتردد بريطانيا في إقحام عدد من دباباتها من نوع "مارك 1" خلال معركة "فليرز كورسيليت"، التي مثلت واحدة من أهم ملاحم معركة السوم بشمال فرنسا.

أثناء أول ظهور لها، لم تحقق الدبابات البريطانية نتائج إيجابية، في غضون ذلك أثار هذا السلاح الجديد قلق القيادة العسكرية الألمانية التي تخوفت من قدرته على تغيير مجريات الحرب العالمية الأولى. ولهذا السبب لم يتردد المسؤولون العسكريون الألمان في إصدار أوامرهم ببدء العمل على تطوير دبابة ألمانية قادرة على مجابهة الدبابة البريطانية.

مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول سنة 1916، أمرت القيادة العسكرية الألمانية بإنشاء لجنة مختصة لدراسة مشروع الدبابة الألمانية وفي أثناء ذلك أوكلت للمهندس العسكري الألماني جوزيف فولمر مهمة العمل على تصميم هذه الدبابة. على حسب المقترحات الأولية كان من المقرر أن يبلغ وزن الدبابة الألمانية 30 طناً وأن تزود بمدفع قتال رئيسي وعدد من الرشاشات، فضلاً عن ذلك طالب المسؤولون الألمان بأن تتجاوز سرعة هذه الدبابة 12 كلم في الساعة وأن تكون قادرة على اجتياز خنادق يبلغ عرضها متراً ونصف المتر.

بادئ الأمر، حاول المهندس الألماني جوزيف فولمر الاعتماد على نماذج العربات المدرعة الألمانية Bremer Marien Wagen لصناعة دبابته، لكن لاحقاً تم التخلي عن هذه الفكرة وتماما كالبريطانيين والفرنسيين اتجه فولمر لاستخدام نماذج الجرارات الأميركية Holt التي كانت تصنع بالمجر بترخيص أميركي.

أنتجت مؤسسة Daimler-Motoren-Gesellschaft الألمانية للسيارات أول نموذج من هذه الدبابة والتي حملت اسم A7V نسبة إلى اللجنة المختصة التي عملت على تطويرها، وفي الأثناء تمت تجربة هذا النموذج الأول بنجاح يوم الثلاثين من شهر نيسان/أبريل سنة 1917. وبعد حوالي شهر من هذه التجربة الأولى تمت تجربة نموذج ثانٍ أكثر تطوراً تم الاعتماد عليه كنموذج نهائي لأول دبابة ألمانية ستدخل الحرب العالمية الأولى.

بلغ طول النموذج النهائي من الدبابة A7V حوالي 7,34 متر، بينما قدّر عرضها بثلاثة أمتار وارتفاعها بنحو 3,3 متر وزودت بدروع تراوح سمكها بين 20 و30 ملم وفيما يخص التسليح فقد امتلكت هذه الدبابة الألمانية مدفع قتال رئيسياً، عيار 57 ملم، إضافة إلى ستة رشاشات عيار 7,9 ملم.

زود النموذج النهائي من الدبابة A7V والتي بلغ وزنها 33 طناً بمحركين Daimler 4-cylinder petrol بلغت قوة الواحد منهما 100 حصان وبفضل ذلك كانت هذه الدبابة قادرة على بلوغ سرعة قصوى قدرت بنحو 12 كلم في الساعة.

سجلت الدبابة الألمانية A7V أول ظهور لها يوم 21 آذار/مارس سنة 1918 حيث هاجمت خمسة منها برفقة بعض الدبابات البريطانية التي سيطر عليها الألمان خنادق الحلفاء عند منطقة سان كونتان بشمالي فرنسا، وفي الأثناء كانت أول مشاركة للدبابة A7V ناجحة حيث تمكن الألمان خلال هذه المعركة من إلحاق الهزيمة بالعدو وأسر عدد من جنوده.

على الرغم من تفوقها على الدبابات البريطانية من حيث سمك الدروع والسرعة، عانت الدبابة الألمانية A7V من شكلها الغريب والذي جعلها شبيهة بعلبة مدرعة غير قادرة على اجتياز معظم التضاريس. فضلاً عن ذلك وبسبب صعوبة التحكم فيها، شككت القيادة العسكرية الألمانية في قدرات هذه الدبابة وبسبب انعدام الثقة فيها لم تنتج ألمانيا سوى 20 نسخة فقط من دبابة A7V طيلة فترة الحرب حيث فضّل الجيش الألماني استخدام الدبابات البريطانية والفرنسية التي سيطر عليها بدلاً منها.