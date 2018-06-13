عائدا من سنغافورة.. ترمب يغرد: استيقظ أيها المخمور

رد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الثلاثاء، على إهانة الممثل، #روبرت_دي_نيرو، له خلال حفل توزيع جوائز "توني" مساء الأحد الماضي. وقال له: "استيقظ أيها المخمور".

وغرد ترمب على تويتر أثناء عودته من سنغافورة حيث التقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ اون.

وتحدث دي نيرو، وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين، في حفل توزيع جوائز " #توني"، دون أي تمهيد مشيرا إلى ترمب: سأقول شيئا واحدا. وأستخدم لفظا نابيا.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

وفي رده، وصف ترمب، دي نيرو، في المقابل، بأنه شخص محدود الذكاء.

وفسر ترمب سر ذكاء دي نيرو المحدود بتلقيه العديد من اللكمات على رأسه من ملاكمين حقيقيين في الأفلام.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الممثل، بعد مشاهدته له وهو يسبه على الهواء، كان مخمورا وليس في وعيه، ولفت انتباهه إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح في أعلى معدلاته، وكذلك نسبة العمالة.

وخاطب ترمب، دي نيرو في نهاية تغريدته: "استيقظ أيها المخمور".