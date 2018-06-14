لبنان.. شاهد السيل المرعب يجرف ما يعترض طريقه!

ضرب سيل جارف بلدة راس بعلبك شرق لبنان، ما تسبب بخسائر فادحة في الممتلكات.

لم تشهد بلدة رأس بعلبك شرق لبنان سابقاً، كما يقول سكانها، عابراً ثقيلاً كما هذا السيل الذي اقتحم البلدة بمنازلها ومحلاتها التجارية، محطماً كل ما وقف في طريقه من أعمدة كهرباء وبنية تحتية.

معدلات أمطار غير مسبوقة في جرود البقاع شكلت السيل الكارثة.. والذي بدوره تسبب بخسائر فادحة وبالجملة فيما تحدثت أنباء عن مقتل سيدة وفقدان طفل واحد.

بدوره، ناشد رئيس بلدية رأس بعلبك الدولة والهيئات المدنية التدخل للمساعدة، واصفاً رأس بعلبك بالبلدة المنكوبة فيما تتخوف عائلات البلدة من وجود محاصرين بالمياه داخل منازلهم.