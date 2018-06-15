المونديال.. روبي ويليامز يصدم الملايين بحركة غير مهذبة

فاجأ مغني البوب الإنجليزي، روبي ويليامز، الملايين من المشاهدين الذين تابعوا فقرته الغنائية القصيرة في افتتاح #كأس_العالم في موسكو، بحركة غير أخلاقية، لا مبرر لها، وهو ما أثار انتقادات كثيرة ضده من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر.

وكان ويليامز يغني في ملعب لوجينكي، الخميس، وعندما انتهى من فقرته رفع فجأة أصبعه الأوسط أمام الشاشة ليصيب #الجماهير التي تابعته بصدمة، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية.

ولم يتضح بعد هدف ويليامز من هذا السلوك غير الأخلاقي، وخاصة أن مشاركته في حفل الافتتاح، والتي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين الماضي، جاءت مفاجأة نظراً لجنسيته البريطانية، وطبيعة الأزمة التي تعصف بين #موسكو ولندن منذ تسميم عميل روسي مزدوج في #لندن قبل أشهر، وهو ما دفع الحكومة البريطانية إلى مقاطعة رسمية للمونديال.

ولم تتجاوز فقرة مغني البوب البريطاني 15 دقيقة، وكان تصرفه غير الأخلاقي أبرز ما فيها.

وعلى موقع #تويتر، قال مغردون إن ويليامز بهذه الحركة كشف عن سوء خلقه. ويُذكر أن القانون الروسي يعاقب على تجاوز الآداب العامة بغرامة.

وقبل مشاركته، أكد ويليامز أنه سيحقق حلم الطفولة بمشاركته في الحدث العالمي. وأعلن في بيان نشره موقع "فيفا" الرسمي إنه سعيد ومتحمس ويريد تقديم فقرة فريدة في #روسيا.

وفي فبراير الماضي، كشف المغني عن إصابته في العشرينيات بمرض عقلي يدفعه إلى تخريب الأشياء ومحاولة قتل نفسه.

وأمضى النجم البريطاني 7 أيام في العناية المركزة في شهر سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الدماغ.