بالصور.. محمد صلاح على مقاعد الاحتياط بأول مباراة لمصر

انطلقت أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم (المونديال) 2018، الجمعة، ضد منتخب الأوروغواي، دون مشاركة اللاعب الدولي #محمد_صلاح ، الذي كان الملايين من مشجعي منتخب الفراعنة سواء في مصر أو خارجها ينتظرون رؤيته على أرض الملعب.

والتقطت عدسات المصورين لاعب ليفربول المصري جالساً يتابع المباراة على مقاعد الاحتياط.



ويبدو أن المدرب هيكتور كوبر قرر عدم المغامرة بلاعبه الكبير رغم أنه أبلغ الصحافيين، الخميس، أن محمد صلاح استجاب بصورة جيدة للعلاج عقب إصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وأنه سيلعب بنسبة 100 بالمئة تقريبا في أول ظهور لمصر في كأس العالم منذ 28 عاماً.

ونزل صلاح لأرض الملعب في إيكاترينبرغ برفقة لاعبين آخرين، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية التي أعلنها منتخب مصر في حسابه الرسمي على تويتر، وسيقود مروان محسن الهجوم وخلفه الثلاثي عمرو وردة وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيغيه".

إلى ذلك، فضل كوبر إشراك الحارس محمد الشناوي بدلا من المخضرم عصام الحضري (45 عاما) الذي كان سيصبح أكبر لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم إذا شارك.