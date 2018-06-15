صور قاسية.. عراقية مصابة بداء حول رجلها لقوائم فيل

نشرت وزارة الصحة العراقية صورا قاسية لامرأة خمسينية من محافظة #ديالى، أقعدها مرض غريب وحول حياتها إلى معاناة يومية على مدى 25 عاماً.

وأعلنت الوزارة على حسابها الرسمي على فيسبوك قبل يومين، بعد أن نشرت صوراً "قاسية" ومخيفة للسيدة، أنه بدأ علاج المرأة المسكينة البالغة من العمر 55 عاما والمصابة بمرض داء الفيل النادر في قدمها منذ 25 عاماً.

كما أعلنت لجنة الصحة في مجلس ديالى، الخميس، عن البدء بمعالجة أول حالة في تاريخ المحافظة بداء الفيل.

وتبنت دائرة صحة ديالى علاج تلك السيدة بعد إدخالها مستشفى بعقوبة التعليمي، إثر ظهورها على إحدى القنوات المحلية مناشدة وزارة الصحة العراقية ومدير عام صحة ديالى، من أجل علاجها بعد إصابتها بهذا المرض النادر.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، إنه بعد مناشدة السيدة التي تسكن قضاء الخالص – منطقة التحويلة لعلاجها، تم على الفور إرسال فريق طبي متخصص لغرض فحصها، كاشفاً أن أي طبيب لم يقم بالكشف عليها طوال العشر سنوات المنصرمة.