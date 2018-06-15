قبل مباراة مصر.. تغريدة من محمد صلاح تزيد الغموض غموضاً

في الوقت الذي تتجه كافة الأنظار والقلوب العربية والمصرية، الجمعة، إلى ملعب كاتيريتبيرغ أرينا في روسيا، حيث ستقام مباراة مصر ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الأولى في مونديال 2018، لا تزال مسألة مشاركة محمد صلاح غير محسومة.

ولعل ما زاد الطين بلة أو الغموض غموضاً، تغريدة نشرها الجمعة #محمد_صلاح دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة مشاركته، بل اكتفى بالمعايدة بمناسبة #عيد_الفطر.

وكتب على حسابه على تويتر: "كل عام والجميع بخير، وعيد سعيد علينا جميعًا".

وكان هيكتور كوبر، مدرب مصر، أشار في تصريح سابق إلى أن صلاح بات جاهزاً لخوض مباراة أوروغواي إلا في حالة حدوث أمر طارئ، وستكون المباراة الأولى التي يلعبها منذ تعرضه لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

في حين أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر بصفة نهائية على تواجد #محمد_صلاح على دكة البدلاء، وسيكون من الصعب مشاركته.

يذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع أوروغواي، عصر الجمعة، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى.

وكانت روسيا تصدرت المجموعة الأولى مبكرا بالفوز على السعودية بنتيجة 5-0 في افتتاح كأس العالم.