بعد "الخيبة".. شاهد مفاجأة تفرح قلب محمد صلاح

كسر قلب محمد صلاح، الجمعة، كما العديد من مشجعي المنتخب المصري، حين هز خمينيز شباك محمد الشناوي في الدقيقة الأخيرة من مباراة أوراغواي ومصر في كأس العالم.

والتقطت عدسات الكاميرا رد اللاعب المصري الدولي الذي جلس على مقاعد الاحتياط، أثناء تسجيل الهدف "المؤلم"، حين أحرز خوسيه خمينيز هدفا في الدقيقة 89 ليمنح أوروغواي الفوز 1-صفر على مصر في مباراتهما الأولى بكأس العالم لكرة القدم الجمعة.

وارتقى خمينيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

في حين بدا محمد صلاح حزيناً، شاعراً بالخيبة، في اليوم الذي صودف أيضاً يوم عيد ميلاده الـ 26.

إلا أن مفاجأة غير منتظرة، احتفالاً بعيد ميلاده، ردت إلى محياه الابتسامة على ما يبدو.

فبعد ساعات من المباراة، سافر المنتخب المصري من إيكاترينبرغ إلى غروزني، حيث يقيم، ليفاجأ صلاح وباقي أفراد التشكيلة باحتفال من إدارة الفندق باللاعب الذي أحرز 44 هدفا مع ليفربول في كل مسابقات الموسم الماضي، وكان السبب الأول في عودة بلاده لكأس العالم بعد غياب 28 عاما.

وأحضرت إدارة الفندق كعكة كبيرة على شكل ملعب وزينتها بألوان علم مصر الأحمر والأبيض والأسود، وكتبت "كل عام وأنت بخير مو (محمد)".





ولعل هذا الاحتفال البسيط خفف من "الخيبة" التي شعر بها اللاعبون في افتتاحية المونديال 2018، بانتظار تحقيق انتصارات قادمة.

يذكر أن المنتخب المصري خسر في مباراته التي أقيمت، الجمعة، أمام أوروغواي بهدف دون رد، أحرزه خمينيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وسيلعب المنتخب المصري المباراة القادمة أمام روسيا، الثلاثاء المقبل.