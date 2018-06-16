بعد دفن رماده.. رسالة صوتية للفضاء من ستيفن هوكينغ

أُرسل تسجيل لصوت #ستيفن_هوكينغ على شكل إشارة راديو مأخوذة من خطاب دعا فيه العالم الراحل، البشر إلى "رصّ الصفوف لإنقاذ الكوكب"، بحسب ما كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، الجمعة.

وقال مارك ماكوغرين كبير المستشارين العلميين لدى الوكالة "إنه خطاب مؤثر جدا".

وجرى إرسال تسجيل الصوت الآلي لهوكينغ إلى الفضاء تزامنا مع مواراة رماده الثرى في #لندن، الجمعة، في مقبرة كاتدرائية ويستمنستر إلى جانب العالمين الكبيرين نيوتن وداروين.

وبطلب من مؤسسة هوكينغ وعائلته والمؤلف الموسيقي اليوناني فانغيليس، تكفلت وكالة الفضاء الأوربية بالشق التقني من عملية إرسال هذا التسجيل إلى الفضاء.

ويشمل التسجيل معزوفة جديدة لفانغيليس المتخصص بأسلوب الموسيقى الإلكترونية تشكل خلفية للصوت الآلي لهوكينغ. وهو يمتد على ست دقائق تقريبا، نصفها مع صوت عالم الفيزياء الفلكية الذي توفي قبل ثلاثة أشهر عن 76 عاما، بحسب مارك ماكوغرين.

وقد أخذت هذه الرسالة من خطاب ألقاه هوكينغ قبل بضع سنوات. وأرسلت الإشارة خلال نصف ساعة تقريبا من إقامة مراسم الدفن في لندن.

وعندما ستصل إشارة الرسالة إلى #الثقب_الأسود "في خلال 3500 سنة ضوئية، ستكون ضعيفة جدا، فالمبادرة هي لفتة رمزية"، على حد قول مارك ماكوغرين.