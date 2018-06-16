شابة تقود بريطانيا لتجريم تصوير التنانير خلسة

تعتزم #بريطانيا منع التقاط صور خلسة للنساء تظهر ما تحت #التنانير التي يرتدينها، وذلك بموجب قانون جديد يخضع لنقاش برلماني، الجمعة، من شأنه فرض عقوبة السجن حتى عامين للمخالفين.

وقالت وزيرة العدل #لوسي_فرايزر: "هذا التصرف تطفل مقيت للخصوصية يخلف شعورا بالانحطاط والكرب لدى الضحايا"، معلنة دعم الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائبة المعارضة فيرا هوبهاوس.

ويتضمن مشروع القانون إدراج الأشخاص المدانين بهذه الممارسة في سجل المعتدين الجنسيين.

وتعرض بعض الأشكال المتصلة بهذه الممارسة أصلا مرتكبها للملاحقة في إطار قوانين خدش الحياء العام والتلصص، غير أن المروجين للقانون الجديد يؤكدون أن القوانين المعمول بها حاليا لا تغطي كل الانتهاكات في هذا المجال.

وأشادت فرايزر بالحملة التي تقودها #جينا_مارتن وهي شابة في السادسة والعشرين من العمر كانت ضحية لممارسات التلصص هذه التي تسمى "ابسكيرتينغ" بالإنجليزية. وقد أطلقت الشابة حملة لمطالبة السلطات بسن تشريعات لقمع هذه الارتكابات.

وعلقت مارتن: "هذا بطبيعة الحال نبأ رائع" و"الفضل يعود إلى كل النساء والرجال الذين دعمونا في مسارنا. لا يزال هناك طريق يجب اجتيازه، لكن يبدو أننا سنصل إلى مبتغانا من دون مشكلات تذكر".

وكانت جينا مارتن أطلقت هذه الحملة العام الماضي بعدما التقط رجلان صورة تظهر ما تحت تنورتها خلال مهرجان موسيقي في لندن. وأخطرت مارتن الشرطة بما فعلاه، غير أن ذلك لم يؤد إلى أي ملاحقة قانونية.