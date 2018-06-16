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شاهد.. صور من 14 دولة للاحتفال بعيد الفطر

المصدر: العربية.نت
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احتفل ملايين المسلمين حول العالم، أمس الجمعة، بعيد الفطر المبارك.

والتقطت عدسات مصوري فرانس برس لقطات مختلفة لاحتفالات المسلمين بالعيد في عواصم العالم.

وتضمن الفيديو لقطات من كينيا واليمن وأفغانستان وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك وروسيا وسوريا والصومال وإيران، وليبيا وتايلاند والفلبين وقيرغيزستان وإندونيسيا.

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