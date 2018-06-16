شاهد.. صور من 14 دولة للاحتفال بعيد الفطر

#عيد_الفطر في لقطات لمصوري #فرانس_برس من نيروبي/كينيا، صنعاء/اليمن، كابول/أفغانستان، بريتوريا/جنوب افريقيا، ساراييفو/البوسنة والهرسك، موسكو/روسيا، درعا/سوريا، مقديشو/الصومال، طهران/إيران، طرابلس/ليبيا، نراثيوات/تايلاند، مانيلا/الفيليبين، بشكيك/قرغيزستان، دنباسار/إندونيسيا pic.twitter.com/oeartuY61Z