شاهد.. صور من 14 دولة للاحتفال بعيد الفطر

احتفل ملايين المسلمين حول العالم، أمس الجمعة، بعيد الفطر المبارك.
#عيد_الفطر في لقطات لمصوري #فرانس_برس من نيروبي/كينيا، صنعاء/اليمن، كابول/أفغانستان، بريتوريا/جنوب افريقيا، ساراييفو/البوسنة والهرسك، موسكو/روسيا، درعا/سوريا، مقديشو/الصومال، طهران/إيران، طرابلس/ليبيا، نراثيوات/تايلاند، مانيلا/الفيليبين، بشكيك/قرغيزستان، دنباسار/إندونيسيا pic.twitter.com/oeartuY61Z— فرانس برس بالعربية (@AFPar) ١٥ يونيو ٢٠١٨
والتقطت عدسات مصوري فرانس برس لقطات مختلفة لاحتفالات المسلمين بالعيد في عواصم العالم.
وتضمن الفيديو لقطات من كينيا واليمن وأفغانستان وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك وروسيا وسوريا والصومال وإيران، وليبيا وتايلاند والفلبين وقيرغيزستان وإندونيسيا.