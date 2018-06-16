كافاني يكشف السر.."لم أواسِ محمد صلاح بل أردت قميصه"

خطفت مشاهد المواساة التي حصلت الجمعة بين محمد صلاح و إديسون كافاني نجم منتخب أوروغواي قلوب العديد من محبي اللاعبين.

فبعد هزيمة مصر "الصادمة" أمام الأوروغواي، حرص كافاني على التوجه إلى اللاعب المصري #محمد_صلاح عقب نهاية مباراة #مصر وأوراغواي في المجموعة الأولى لمونديال روسيا، والتي أقيمت الجمعة، وانتهت بهزيمة منتخب مصر بهدف دون رد، من أجل مواساته.

وغادر صلاح ملعب المباراة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية حزيناً ليفاجأ بأديسون كافاني يتوجه نحوه ويحتضنه، طالباً استبدال قميصه معه، في لفتة كانت محط اهتمام كاميرات ممثلي وسائل الإعلام المتابعين للمباراة.

موضوع يهمك حرص إديسون كافاني نجم منتخب أوروغواي على التوجه إلى اللاعب المصري #محمد_صلاح عقب نهاية مباراة #مصر وأوراغواي في المجموعة... بالصور.. كافاني يواسي محمد صلاح بعد هزيمة مصر الأخيرة

وفي حين فسَّر العديد تلك المبادرة اللطيفة بأنها "لفتة" مواساة من نجم الأوروغواي، نقلت "الماركا" الإسبانية، عن كافاني قوله: "بعد المباراة ذهبت إلى محمد صلاح لأطلب قميصه لأعطيه لأولادي لأنهم مهووسون به".

إلى ذلك، أشاد كافاني بحارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي بذل فعلاً مجهوداً جباراً، وبدا متميزاً في تصدياته.

يذكر أن المنتخب المصري خسر الجمعة أمام أوروغواي بهدف دون رد، أحرزه خمينييز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وسيلعب المنتخب المصري المباراة القادمة أمام روسيا الثلاثاء المقبل.