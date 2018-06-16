مونديال روسيا.. "فوكس" تعتذر للمشاهدين عن إشارة بذيئة

أصدرت محطة "فوكس سبورتس" الرياضية الأميركية، الجمعة، اعتذارا للمشاهدين عن عرض إشارة بذيئة لمغني الحفل #روبي_وليامز خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقالت #فوكس في بيان "كان حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 حدثا جديرا بالتغطية الإخبارية، وقد جرى بثه على الهواء مباشرة على فوكس".

وتابع البيان: "في البث المباشر لم نكن نعرف ما سيحدث خلال عرض روبي وليامز ونعتذر عن ذلك".

وقلل أحد منظمي حفل افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في #روسيا، إيليا أفيرباخ، المدير المشارك للعرض، من شأن اللقطة، وذكر أن الإشارة التي وجهها وليامز بإصبعه الأوسط أمام الكاميرا، الخميس، لم تكن موجهة لروسيا.

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وشارك وليامز في عرض مبهج استمر 15 دقيقة بملعب لوجنيكي في موسكو خلال الافتتاح أمس الخميس قبل انطلاق المباراة الأولى بين روسيا والسعودية.

وفي إحدى الفترات، التقطت كاميرا المغني البريطاني، البالغ من العمر 44 عاما، وهو يلوح بإصبعه الأوسط في إشارة تعتبرها الكثير من الثقافات بذيئة.

وانتقد معارض قديم للكرملين المغني وليامز على قراره الغناء في حفل الافتتاح، لكن المغني البريطاني قال إنه أحب زيارة روسيا، وإن الغناء في حفل الافتتاح شرف له.