أول صور لداهس موسكو ورخصة السياقة.. وحديث عن كحول 

تسربت أول صور لسائق سيارة الأجرة التي صدمت حشداً من المارة قرب الميدان الأحمر في موسكو، السبت، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، بينهم امرأتان من المكسيك في المدينة التي تستضيف مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

ووقع الحادث في الوقت الذي تدفق فيه سكان وزائرون من مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم على وسط موسكو في مساء صيفي دافئ.

وقالت هيئة المرور في موسكو إن رخصة السائق صادرة من قيرغيزستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي تقطنها أغلبية مسلمة.

ونقلت الهيئة عن السائق المحتجز لدى الشرطة قوله إنه لم يتعمد صدم الحشد.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سويانين في تعليق على تويتر "وقع حادث مؤسف بسيارة أجرة. السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة".

وفتحت شرطة المدينة تحقيقاً جنائياً في الاشتباه بانتهاك قواعد المرور.

وذكرت الشرطة أن سبعة أصيبوا في الحادث. وكانت إدارة الرعاية الصحية لمدينة موسكو قالت في وقت سابق إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. وأضافت أن سبعة حالتهم مطمئنة في حين أن امرأة إصابتها خطيرة.

من جهتها، قالت السفارة المكسيكية في موسكو إن امرأتين مكسيكيتين أصيبتا بجروح طفيفة. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله إن شخصاً من أوكرانيا واثنين من روسيا واثنين من أذربيجان أيضاً من بين المصابين.

وأظهرت لقطات مصورة للحادث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة الأجرة وهي تخرج عن طابور من السيارات المتوقفة في ازدحام مروري ثم تنطلق مسرعة وتصعد على الرصيف الضيق المكتظ بالمارة.

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وسارت السيارة لنحو عشرة أمتار على الرصيف لتباغت المارة.

وتوقفت السيارة بعد ارتطامها بلافتة مرورية. وحينما حاول المارة فتح الباب الجانبي للسائق الذي كان يرتدي ملابس سوداء قفز السائق من السيارة وانطلق مسرعا.

وقام بعض المارة بملاحقته وشوهدوا وهم يحاولون طرحه أرضاً في نهاية اللقطات المصورة.

وقال شاهد لـ"رويترز" إن بعض الأشخاص الذين صدمتهم السيارة كانوا يرتدون ملابس تحمل ألوان العلم المكسيكي. ومن المقرر أن تواجه المكسيك ألمانيا الأحد في إطار مباريات الدور الأول لبطولة كأس العالم.

وقال شاهد آخر في موقع الحادث عن سائق السيارة الأجرة "غادر السيارة، حاول الفرار لكن المارة أمسكوا به. كان يصيح: "لست أنا".

لكن شاهداً أفاد أن السائق كان مخموراً.

وقالت شاهدة أخرى تدعى فيكتوريا جيريموفيتش إنها اتصلت بخدمات الطوارئ من هاتفها المحمول.

وقالت في وصفها لتصرفات السائق "دهس مجموعة من المكسيكيين. كانت هناك صيحات وصرخات ألم ولم يتوقف إلا بعد أن ارتطم بلافتة مرورية".

وأضافت "لكمه شخص في الوجه. ظل في السيارة. جاء الناس إليه وقالوا له ما الذي تفعله ولكموه في الوجه. فتح الباب وحاول الفرار".

وقالت "كان الأمر مروعاً لأنه (الحادث) وقع في وسط المدينة (موسكو) وأنا كنت في الجهة المقابلة".

أما هيئة إدارة المرور في موسكو فنفت أن يكون السائق مخموراً ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر قوله إنه لم يثبت وجود مواد كحولية في دمه. وقال نفس المصدر للوكالة إن السائق نام أثناء قيادته السيارة وضغط بطريق الخطأ على دواسة البنزين.

وقال السائق إنه كان يعمل طوال الليل وإنه حاول الهرب لشعوره بالخوف، وذلك حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر بالطوارئ. وقال نفس المصدر لتاس إن جلسة عاجلة لمحاكمة السائق ستعقد غدا الاثنين.

ونشرت هيئة المرور في موسكو على تويتر نسخة مما قالت إنها رخصة سائق سيارة الأجرة. وقالت إن اسمه شينجيز أناربيك أولو وقالت إنه من مواليد 22 أبريل نيسان 1990.

وكان قد تم تحديث حساب على موقع روسي للتواصل الاجتماعي لشخص يحمل نفس الاسم وتاريخ الميلاد قبل عامين. ولم تتضمن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ما يشير إلى صلته أو تعاطفه مع جماعات متطرفة.

كانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت الأميركيين يوم الجمعة من أن الجماعات الإرهابية تتآمر لشن هجمات.

وقالت الوزارة في تحذير سفر "ربما يشن الإرهابيون هجمات دون تحذير ويستهدفون مواقع سياحية ومراكز النقل والأسواق أو المراكز التجارية أو المنشآت الحكومية".