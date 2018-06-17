لاعب عربي في المونديال يظهر بموقع للتواصل شاهراً مسدسين

نشر لاعب كرة قدم عربي حالياً في كأس العالم بروسيا، صورة له في موقع Instagram التواصلي، ظهر فيها مشرّع اليدين، شاهراً بهما مسدسين على طريقة رجال المافيا البائدين في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي بنيويورك.

يوهان بن علوان، المولود لأب تونسي في فرنسا قبل 31 سنة، ونجم دفاع بنادي Leicester City الإنجليزي، هو تونسي حاصل على الجنسية الفرنسية بالولادة، وفقاً لما وجدت "العربية.نت" في سيرته، وحالياً هو مدافع في المنتخب التونسي المقرر أن يخوض هذا الاثنين مباراة ضد منتخب إنجلترا في مدينة Volgograd البعيدة عند ضفة نهر "فولغا" أكثر من 960 كيلومتراً عن موسكو.

إلا أن صورته المنتشرة في مواقع إعلامية عدة، استمدتها من صحيفة "ميل أون صنداي" عدد اليوم الأحد، خطفت الأضواء وخبرها عبر الحدود وأثار جدلاً، لذلك اعتذر اللاعب فيما بعد عن نشرها بحسابه، خصوصاً أن ناشطاً في بريطانيا بالدفاع عن ضحايا أعمال العنف، هو هاري فليتشر، أصدر بياناً بشأنها، ملخصه "أن نجوم كأس العالم بكرة القدم هم نماذج، وظهورهم بأسلحة هو عمل غير مسؤول، ويبعث برسالة خاطئة لصغار السن" وفق تعبيره.

واعتذر بن علوان وألغاها

والحقيقة أن الصورة ليست ليوهان بن علوان، فقط اتضح أنها من صور لقاتل محترف، شبيه بالشهير "العميل 47" في بعض ألعاب الفيديو، وأن أحد مشجعيه تعامل "فوتوشوبيا" معها، وسحب منها رأس صاحبها ليضع رأس اللاعب مكانه لشبهه به على ما يبدو، فظهرت كعمل فني، إلا أن اللاعب استصغر الشرر وأعاد نشرها في حسابه "الإنستاغرامي" وهو خاص يتابعه فيه أكثر من 45 ألفاً، وفي الحساب ذكر من ضمن الاعتذار أن نيته كانت فقط إظهار الجانب الفني للمشجع الذي قام بتركيب الصورة، لا ترويج العنف وأدواته.

أما عن المنتخب التونسي الذي لم يتأهل لكأس العالم بعد غياب عنه طوال 12 سنة، فسيخوض اختباراً صعباً في مونديال روسيا 2018 حالياً، بحسب ما استنتجت "العربية.نت" من تحليل لخبراء رياضيين بثته الوكالات في اليومين الماضيين، لأنه سيلعب في المجموعة السابعة مع إنجلترا وبلجيكا وبنما، وبن علوان نفسه سيلعب الاثنين ضد زميليه: هاري ماغواير وجيمي فاردي، وهما من فريق "ليستر سيتي" وضمن المنتخب الإنجليزي.