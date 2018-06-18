شاهد فضائيين في المونديال.. وهذه حقيقتهم!

فيديو غريب تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته سيدة روسية يظهر أجساما وأنوارا غريبة في السماء الروسية، ما اعتبره أصحاب نظرية المؤامرة والمؤمنين بالأجسام الغريبة والفضائيين، أنه متابعة لصيقة من زوار من الفضاء لكأس العالم.

وقد أضاء الجسم الهائل والغامض في السماء بشكل واسع ولفترة زمنية ليست وجيزة، بالتحديد في منطقة كيروف غرب روسيا، فوق ملعب نيجني نوفغورود أو كيروف.

وتلعب إنجلترا مباراتها أمام بنما في 24 يونيو، في هذا الملعب.

وكتبت المرأة التي نشرت الفيديو بجواره "ما هذا بحق الجحيم؟".

وأردفت: "إنها لا تشبه أي شيء رأيته من قبل".

وتُظهر اللقطات مساراً صاروخياً مشرقاً، ينفجر في شكل غريب فوق المدينة.

وقد تفاوتت الآراء في تفسير الجسم الفضائي ما بين السخرية والجدية.

ولم يحسم الأمر سوى تفسير مسؤولين في الفضاء الروسي، حيث تزامن الضوء الخاطف مع إطلاق الصاروخ الروسي Soyuz-2.1.B من محطة "أوبلاست" الفضائية في منطقة "أرخانغلسك" شبه القطبية في البلاد.

وقد تم إطلاق الصاروخ لإرسال القمر غلوناس- إم الملاحي في الساعة 12.46 بتوقيت موسكو يوم الأحد 17 يونيو.

وقال مسؤولون عسكريون إن القمر الصناعي دخل بأمان في مدار حول صاروخ من طراز فريجات.

وغلوناس هو نظام ملاحة القمر الصناعي في روسيا الذي يماثل نظام "جي بي إس" الأميركي للملاحة.