صور لرسام الشوارع الذي أصبح لاعباً في كأس العالم

في أول مرة لا تفوز فيها البرازيل في مباراتها الأولى بكأس العالم ـ منذ التعادل 1-1 مع السويد في نسخة 1978 ـ خطف لاعب في المنتخب الأضواء.

Pintando a rua para a copa de 2014 🇧🇷⚽️🙏🤙🏽 pic.twitter.com/U5tjOATgNY — Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) May 30, 2017

فرغم أن البرازيل لم تحقق فوزاً بسبب خطأ دفاعي خلال ركلة ركنية لتلغي سويسرا هدف التقدم لفيليب كوتينيو وتفرض التعادل 1-1 الأحد، إلا أن غابرييل جيسوس وهو من مواليد 1997 لاعب المنتخب البرازيلي ويلعب في مركز الهجوم مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطف الأضواء على النت بصور قديمة له منذ 2014 عندما استضاف بلده بطولة كأس العالم، وكان وقتها رساماً في الشوارع.

في 2016، كان أحد لاعبي منتخب البرازيل الأولمبي، الذي فاز بالميدالية الذهبية وكان من نصيبه أن وصل القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لمنتخب بلاده المشارك في مونديال #روسيا2018.

انتشرت صور كثيرة للاعب انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل، كان أشهرها في إنستغرام وتويتر، وكان اللاعب نفسه نشر على حسابه في موقع التغريد الأزرق Gabriel Jesus إحداها، لكن في مايو 2017، ونالت عشرات الآلاف من الإعجابات والمشاركات.

في يناير 2014، أي وقت المونديال، وبعد مفاوضات مطولة، وقع جيسوس عقداً لمدة ثلاث سنوات مع بالميراس.