والد زوجة الأمير هاري: إياك أن ترفع يدك على ابنتي

ذكر والد الممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري، أنه قال للأمير حين طلب منه يدها عند تواصلهما عبر هاتف ابنته المحمول: "أنت رجل جنتلمان، فإياك أن ترفع يدك على ابنتي، تعهد لي بذلك. ثم وافقت على زواجه منها".

توماس ماركل، البالغ 73 سنة، كشف ذلك في أول مقابلة معه بعد زواج ابنته من الأمير في 19 مايو الماضي، وبثها برنامج Good Morning Britain التلفزيوني البريطاني صباح اليوم الاثنين، وفيه ظهرت دموع في عيني Thomas markle الذي لم يحضر زواج ابنته شخصياً، بل عبر التلفزيون.

"امنح ترمب فرصة"

ذكر الأب أيضا، أن أول ما قاله له الأمير حين الحديث معه من هاتف ابنته: "هاللو توماس" فأجابه من الطرف الآخر للعالم: "هاي هاري" ثم جرى الحديث بين الاثنين عن كيف تعرف الأمير إلى ابنته وكيف أن كل واحد منهما سعيد مع الآخر. كما ذكر له الأب أنه ليس من المعجبين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، فطلب منه الأمير هاري أن يمنح ترمب فرصة.

وقال توماس ماركل عبر الهاتف لمقدمي البرنامج Piers Morgan وزميلته Susanna Reid إن "من الطبيعي أن أكون متوترا حين التحدث عبر الهاتف إلى شخص بعيد 10 آلاف ميل" علماً أن المسافة بين المكسيك حيث يقيم ولندن التي يقيم فيها الأمير هي نصف ما قال بالأميال، أو 8700 كيلومتر تقريباً.