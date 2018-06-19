تعرّف على "كازان".. الكنيسة الأشهر في سان بطرسبرغ

كاتدرائية كازان هي كاتدرائية روسية تابعة للطائفة الأرثوذكسية الشرقية، يقع مقرها في مدينة سانت بطرسبرغ في #روسيا الاتحادية.

تستمد الكاتدرائية اسمها من سيدة كازان، وهي أعظم أيقونة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تم تصميمها بواسطة المعماري الروسي أندريه فورونين.

يدخل إلى الكاتدرائية عبر رواق نصف دائري يضم 136 عموداً كورنثيًّا، وهي مصمَّمة على نمط كاتدرائية سانت بطرس في #روما.

شيدت الكنيسة في الفترة ما بين 1801-1811بتكلفة 4 ملايين روبل على شكل صليب بطول 236 قدماً، وعرض 180 قدماً ويعلو الكنيسة قبة معدنية قطرها 65 قدماً، ويبلغ إجمالي ارتفاع الكنيسية 260 قدماً.

وتعد الأبواب البرونزية في المدخل الرئيسي للكنيسة نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في معمودية فلورنس.

ويعجّ المكان على الدوام بالمجموعات السياحية من جميع أرجاء روسيا ومن خارجها.

وعند غزو نابليون لروسيا عام 1812، رفع قائد القوّات الروسية المارشال ميخائيل كوطوزوف دعاء طلب العون فيه من السيّدة قازان، وقد أصبحت الكاتدرائية بعد الحرب تذكاراً للانتصار الروسي.

كما دُفن القائد كوطوزوف فيها عام 1813، أما الكلمات المنحوتة على شاهده فهي من تأليف الكاتب الشهير إلكسندر بوشكين.

وبالقرب من قبره علّقت مفاتيح قِلاع فرنسية كثيرة.

وهناك خارج الكاتدرائية تمثال لكوطوزوف.

يذكر أن أول مظاهرة سياسية قد جرت في السادس من ديسمبر/كانون الأول عام 1876 مقابل الكاتدرائية، وفي أعقاب الثورة الروسية لعام 1917 أغلقت الكاتدرائية، إلا أنها فتحت أبوابها عام 1932 كمتحف.

وفي العام 1992 عادت لتكون كنيسة، وظلت الكاتدرائية أكبر معبد أرثوذكسي في سانت بطرسبورغ حتى عام 1858 حين بناء كاتدرائية القدّيس إسحق.