شاهد كيف تسببت بطارية تيسلا بحريق هائل في السيارة؟ 

تدقق هيئة سلامة النقل الوطنية الأميركية في الأسباب وراء احتراق بطارية إحدى سيارات تيسلا (TSLA) في جنوب #كاليفورنيا. وهي السيارة ذاتية القيادة التي تعمل بالشحن الكهربائي.

وأرسلت الهيئة مختصًا لمراقبة وفحص سبب وقوع الحريق في البطارية، عندما اشتعلت النيران يوم الجمعة في سيارة تيسلا في أحد شوارع غرب #هوليوود.

وتقول الهيئة إن هذه الرحلة سوف تكشف لها عن هذا النوع من الحرائق في جميع السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.

وبدأت القصة عندما شاركت الممثلة ماري ماكورماك #فيديو يظهر ألسنة اللهب وهي ترتفع من سيارة تيسلا الخاصة بزوجها، حيث تظهر النيران بوضوح بالقرب من العجلات الأمامية للسيارة.

وقالت في تغريدة إنه لم تكن هناك أية إصابة، وقد مرت الأمور بسلام بالنسبة لزوجها المخرج مايكل مورس.

حدث غير عادي

من جهتها، وصفت تيسلا الحادث بأنه "حدث غير عادي، على نحو استثنائي"، وقالت إنها تحقق في الأمر، وإنه لم يصب أحد في الحريق.

وذكرت شركة تيسلا في بيان لها "إن تحقيقاتنا الأولية تظهر أن مقصورة المركبة لم تتأثر تماما بالنيران بسبب هندسة البطارية، والتي تم تصميمها لحماية الكابينة في حالة حدوث حريق نادر في البطارية".

وتؤكد تيسلا أنها تتخذ إجراءات استثنائية لحماية الركاب من الحرائق، التي تقول إنها أقل احتمالًا بنسبة 10 مرات على الأقل في سيارة تيسلا الكهربائية، مقارنة بسيارة تعمل بالغاز.

وصرح أليستير ويفر، المحرر في موقع ادموندز المتخصص في السيارات بأن هذه السيارات قطعت أكثر من 50 ألف ميل دون أي مشكلة من هذا النوع، أو حدث أن شوهدت حرائق بهذه الطريقة "غير أن الأمر يتطلب المزيد من التحقيق".