قتل أمام المارة بميامي..رحيل أشهر مغني راب للجيل الجديد

قتل مغني الراب الأميركي أكس أكس أكس تنتايشن البالغ 20 عاما والذي تصدر ألبومه الأخير تصنيف "بيلبورد"، الاثنين، بعد تعرضه لإطلاق نار في ميامي (جنوب شرق الولايات المتحدة)، على ما أفاد شريف منطقة بروارد.

واغتيل مغني الراب وهو من ولاية فلوريدا في وضح النهار في مدينة ديرفيلد بيتش شمال ميامي.

وكتب مكتب شريف بروارد في تغريدة "الضحية الذكر البالغ هو جاهسيه انوفروي (20 عاما) المعروف أيضا بأنه مغني الراب أكس أكس أكس تنتايشن". وكان المصدر نفسه ذكر في وقت سابق أن الشاب قتل في إطلاق نار.

وكانت معلومات أوردها موقع "تي ام زي" الذي يعنى بأخبار المشاهير، أشارت إلى أن اتصالا هاتفيا ورد إلى الشرطة للتبليغ بأن مهاجمين ملثمين سرقا حقيبة من ماركة لوي فويتون من سيارة مغني الراب. وكان الضحية غادر للتو متجراً للدراجات النارية عندما اقترب منه رجلان مسلحان.

وأوضحت الشرطة عبر تويتر "واحد منهما على الأقل أطلق النار وأصاب انفروي".

وقد غادر المشتبه فيهما بعد ذلك في سيارة رباعية الدفع قاتمة اللون، مضيفة أن المحققين أشاروا إلى أن الأمر قد يتعلق بعملية سرقة.

أهم المغنين في الجيل الجديد

ويعتبر الفنان أحد أهم المغنين في الجيل الجديد من موسيقى الهيب هوب الأميركية، وقد اشتهر من خلال بث أعمال له عبر منصة "ساوند كلاود". وغالباً ما كانت أعماله القاتمة تتناول اكتئابه وماضيها الإجرامي.

وتصدر ألبومه الثاني المسجل تصنيف "بيلبورد" لدى طرحه في أذار/مارس الماضي.

وكان أكس أكس أكس تنتايشن محور جدل بسبب أعمال العنف الضالع فيها. وسبق أن أدين بتهمة الاعتداء، وكان ينتظر محاكمته في قضية يتهم فيها بأنه قتل صديقته السابقة الحامل.

وكانت أعماله سحبت من قوائم "سبوتيفاي" في إطار سياسة جديدة لمنصة البث التدفقي هذه التي لا تريد الترويج لفنانين قاموا "بتصرف حاقد أو مؤذ".