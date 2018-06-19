هذه المراهقة هاجمت شاباً بمادة حارقة وسرقته بلندن

ألقي القبض في لندن على مراهقة متهمة بإلقاء الأمونيا (غاز النشادر) على شاب، ما تسبب له بإصابات خطيرة، وذلك أثناء حادثة سرقة سطت فيها على مبلغ 2350 جنيها استرلينيا.

وأمام المحكمة، واجهت الفتاة ماكايلا هاجايغ، البالغة من العمر 19 عاماً، تهمة سرقة ورش الشاب "بمواد ضارة"، وذلك في منطقة إيلفورد بشرق لندن حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران.

وقد تم نقل الشاب المصاب، وهو في العشرينات من عمره، إلى مستشفى في شرق لندن، حيث لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة.

وظهرت الشابة أمام المحكمة يوم الأحد بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة سرقة معدات كهربائية من شركة "كورتني رايموند" وحقيبة بها المبلغ المذكور.

كما اتُهمت أيضاً بالاعتداء على الشاب واسمه جوردان دوبوا، مما تسبب له في أذى جسدي فعلي.

وقد ظهرت الشابة في المحكمة وهي ترتدي بدلة رمادية مخصصة للسجناء، في حين عقدت شعرها البني للخلف، في جلسة الاستماع التي استمرت خمس دقائق فقط.

ولا تزال الشرطة تبحث عن شركاء محتملين للمراهقة في الجريمة، هما ويليام ديو (20 عاما) وغافن أوكوو برايس (29 عاما).