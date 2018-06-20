بالصور.. بطل "غير كروي" بكأس العالم أنقذ نساء من الغرق 

استطاع رجل أن ينقذ النساء اللاتي حاصرتهن الفيضانات السريعة في إحدى مدن#روسيا، حيث تقام هذه الأيام كأس العالم.

ومع بدء المونديال كان المشجعون في نيجني نوفغورود بغرب روسيا يستلقون تحت الشمس المشرقة على ضفاف نهر الفولغا، لكن فجأة تغيرت الأوضاع عندما غابت الشمس وهبت عواصف رعدية وهطل المطر بشدة، وغمرت شوارع المدينة القديمة التي تعود للقرون الوسطى.

ولم يستغرق الأمر سوى نصف ساعة فقط لتغمر الأمطار الغزيرة المدينة مكونة أنهارًا من المياه السريعة، ما أدى لتوقف الحركة وتعطيل السائقين. لكن رجلًا واحدًا كان يرتدي قميصًا رائعًا وربطة عنق سارع لإنقاذ النساء اللائي حاصرتهن الفيضانات داخل سياراتهن أو عمومًا في الشارع.

وتظهر الصور الرجل وهو يخوض في المياه التي يصل ارتفاعها إلى الخصر، وهو يخرج امرأة من نوافذ السيارة، ومن ثم يعود لإخراج المرأة الثانية، ليحمل كل منهما إلى مكان آمن.

ولعدم وجود نظام تصريف مثالي، فقد ارتفعت المياه بسرعة في شوارع المدينة إلى مستويات خطيرة. وسرعان ما خرجت الشمس مرة أخرى، حيث عادت الأوضاع للهدوء.

وقال أحد أصحاب المتاجر: "هذه ليست المرة الأولى فنحن معتادون على ذلك"، وذلك في الوقت الذي كان يشاهد فيه أحد سائقي السيارات يفتح غطاء سيارته ليجفف المحرك الرطب.

وتلعب بمدينة نيجني نوفغورود المجموعة السادسة التي تضم السويد وكوريا الجنوبية وألمانيا والمكسيك.