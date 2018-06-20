لماذا لم يشاهد بوتين مباراة روسيا ومصر؟

صرح السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، بأن فلاديمير بوتين علم بنتيجة مباراة روسيا ومصر بعد انتهائها، وذلك فور عودته إلى #موسكو من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال بيسكوف: "إن ردة فعل فلاديمير بوتين كانت إيجابية جدا، مثل ردة فعل كل البلد".

وأضاف السكرتير الصحافي للرئيس: "للأسف (بوتين) لم يشاهد المباراة، كان في الطائرة قادما من مينسك. لقد أبلغوه بمجرد نزوله من سلم الطائرة".

وقال بيسكوف إنه حسب علمه "فلاديمير بوتين لم يتصل بمدرب المنتخب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، أو لا يعرف ذلك".

وتغلب منتخب روسيا على نظيره المصري (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك في الجولة الثانية لكأس العالم 2018، وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني للمونديال.