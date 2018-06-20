مليون درهم غرامة لتلك الرسائل على واتساب في الإمارات

هل تلقيت اتصالاً أو رسالة عبر واتساب تفيد بأنك ربحت جائزة معينة مثلاً، أو فزت بفرصة عمل أو أي هدية أخرى في الإمارات؟

غالباً ما سيكون الجواب على هذا السؤال بالإيجاب، فقد كثرت في الآونة الأخيرة في #الإمارات مثل تلك الرسائل، ما دفع شرطة عجمان إلى إطلاق حملة توعية في هذا الشأن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وحذرت الشرطة، بحسب ما أفادت "خليج تايمز"، المقيمين من تلك الإعلانات والرسائل الاحتيالية، مؤكدة أنها نشاطات غير قانونية ويعاقب عليها القانون بالسجن ما بين سنة و3، وغرامة تتراوح بين 250.000 درهم ومليون درهم.

وغالباً ما يقدم المحتالون أنفسهم كموظفين في شركة عبر مكالمة أو رسائل في WhatsApp ويهنئونهم على الفوز بالجائزة الكبرى التي تقدمها شركة الاتصالات أو محلات السوبرماركت الشعبية، أو يعمدون إلى تقديم أنفسهم كموظفي استبيان للحصول على معلومات شخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان.

يذكر أن القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الإنترنت يعاقب المجرمين الذين يستخرجون المال باستخدام اسم مستعار من خلال شبكة الكمبيوتر أو نظام المعلومات الإلكتروني أو جهاز تكنولوجيا المعلومات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 250.000 درهم ومليون درهم.