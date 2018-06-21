الأولى بنازير بوتو.. ثاني رئيسة وزراء تنجب طفلاً

دخلت رئيسة وزراء #نيوزيلندا #جاسيندا_آردين إلى المستشفى لوضع مولودها الأول في حدث سيجعلها ثاني رئيسة وزراء في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة، كما أعلن مكتبها الخميس.

وأنجبت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة #بنازير_بوتو في عام 1990 طفلة، ما أدخلها التاريخ كأول رئيسة حكومة في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة.

وكانت آردين التي تبلغ اليوم 37 عاما قالت في 19 كانون الثاني/يناير حين أعلنت عن خبر حملها: "لست أول امرأة تقوم بأكثر من عمل في الوقت نفسه. لست أول امرأة لديها طفل وفي الوقت نفسه تعمل. أعلم أنها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتي فعلن ذلك قبلي".

ولم تكشف رئيسة الوزراء ما إذا كانت تنتظر مولودا ذكرا أم أنثى، واكتفت بالقول إنها تعتزم أخذ إجازة أمومة لمدة ستة أسابيع، وأنه خلال هذه الفترة سيتولى مهامها نائبها وينستون بيتيرس.

وتولت آردن السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعيد أشهر قليلة على تسلمها رئاسة حزب العمال.