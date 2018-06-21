المونديال.. منتخب الدنمارك استأجر طائرة لرؤية مولودة

تعاون لاعبو #منتخب_الدنمارك معا لاستئجار طائرة خاصة تقل زميلهم المدافع #يوناس_كنوسن إلى البلاد لرؤية مولودته الجديدة بعد وقت قصير من الفوز على بيرو 1-صفر في أول مباراة للمنتخب بنهائيات كأس العالم الجارية حاليا في #روسيا.

ووضعت تريني زوجة كنوسن طفلة قبل موعد الولادة بعدة أسابيع، وذلك عقب وصول الفريق إلى روسيا.



وفي بادرة على وحدة لاعبي المنتخب، قرر أعضاء الفريق دفع تكلفة الطائرة التي تقله لبلاده يوم السبت الماضي.



وقال حارس المرمى كاسبر شمايكل: "أعتقد أنه ينبغي تذكر أننا بشر بجانب أننا لاعبو كرة قدم، ولأنني أب لا أستطيع تخيل مدى صعوبة أن تصل ليوناس هذه الرسالة دون أن يتمكن من السفر (إلى الدنمارك)".



وكانت الزيارة خاطفة، وعاد كنوسن لمعسكر المنتخب يوم الاثنين لينضم لاستعدادات الفريق لمباراة أستراليا المقررة الخميس في سمارا.