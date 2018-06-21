شاهد.. عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني وزوجته الأولى

من جديد عادت الأخبار الخاصة بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، حيث شوهد الفنان المصري بصحبة الشربيني وزوجته الأولى شيرين رضا في روسيا.

وأحيا عمرو دياب حفلا في روسيا، الاثنين الماضي، حضرته دينا الشربيني وعبد الله دياب نجل المطرب، حيث صعد عبد الله إلى مسرح الحفل مع والده الذي قدمه للجمهور.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن عمرو دياب ودينا الشربيني قد اتفقا على موعد الزفاف، وأنه سيقام خلال أيام في جزيرة ميكونوس، وهي إحدى الجزر اليونانية التي قدم بها الهضبة أكثر من حفل غنائي.

ورغم تكتم الثنائي على كافة التفاصيل، فإن البعض أكد على كونهما يوشكان على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالزفاف وقائمة المدعوين.

وظهر الثنائي معا خلال الأيام الماضية بصحبة نور ابنة عمرو دياب، وقيل إن الصورة تم التقاطها خلال تواجدهما في لندن أثناء حضور عمرو دياب حفل تخرج أبنائه كما ظهرا في دبي أيضاً.