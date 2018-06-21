مصر.. شاهد فتاة المول تستغيث مجددا: هذه المرة سيقتلني!

بثت الفتاة سمية عبيد التي عرفت إعلاميا في مصر بـ"فتاة المول" فيديو جديدا تستغيث فيه بالسلطات من الشاب المتهم بالتحرش بها ومحاولة قتلها.

وقالت عقب ساعات قليلة من صدور حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وإلزامه بالمصروفات، إن المتهم قضى فترة العقوبة التي أصدرتها المحكمة الخميس، نظرا لكونه قضى تلك الفترة كحبس احتياطي منذ بدء التحقيق في الواقعة، وسيخرج من السجن غدا الجمعة معربة عن خشيتها من أن يقوم مجددا بمحاولة قتلها.

وأضافت أن الشاب المتهم حاول الانتقام منها وقتلها من قبل بسكين حاد، بسبب قضائه فترة عقوبة في السجن لمدة أسبوعين فقط بتهمة التحرش بها في أحد المولات بمنطقة مصر الجديدة، مضيفة أنه قد يلجأ لمحاولة قتلها مرة أخرى بعد قضاء فترة عقوبة لمدة 9شهور.

وذكرت أنها تقيم في الخارج حاليا للعلاج من التشوه الذي حدث لها في وجهها بسبب جريمته التي حاول فيها ذبحها بسكين خلال تواجدها في أحد الشوارع وأنقذها المارة بصعوبة، مؤكدة أنها تعرضت لجريمتين من هذا الشاب، الأولى جريمة تحرش وقضت المحكمة بحبسه عامين بسببها، والثانية جريمة اعتداء وطعن وصدر ضده فيها حكم بالجبس لمدة عام.

وكشفت الفتاة عن أنها تلقت تهديدات هاتفية من أشخاص لديهم صلة قرابة بهذا الشاب يطالبونها فيها بالتنازل عن القضية، مؤكدين أنه قد ينتقم منها للمرة الثالثة.

وأكدت أنها قامت بتغيير سكنها 4 مرات هربا منه ومن ملاحقاته، ولن تستطيع تغيير سكنها للمرة الخامسة، خاصة أنها أرهقت كثيرا من كثرة التنقل، مشيرة إلى أنها ستعود لمصر غدا أيضا بعد علاج لتشوهات وجهها الذي استمر أكثر من 9 أشهر.

واستغاثت الفتاة بالسلطات المصرية وأجهزة الأمن مطالبة بحمايتها من هذا الشاب، ومؤكدة أنه لن يتركها لحال سبيلها، وسينتقم منها من جديد، بعد أن تسببت في حبسه مرتين ولمدة 3 سنوات.

وكانت الفتاة قد تعرضت لتحرش من شاب يدعى هاني في أحد المولات التجارية بمنطقة مصر الجديدة، وقام الأخير بصفعها بعنف لرفضها ما يفعله، وصدر ضده حكم بالحبس عامين، وعقب خروجه من السجن حاول قتلها طعنا بسلاح أبيض.

وهزت الواقعة مصر وتعاطف المصريون مع الفتاة، واستضافتها فضائيات عدة، لكشف ملابسات قضيتها، كما استضافتها الإعلامية ريهام سعيد التي أثارت أزمة أخرى مع الفتاة انتهت بحبس المذيعة المصرية 6 شهور.

وبثت ريهام سعيد صورا شخصية للفتاة خلال استضافتها في برنامجها "صبايا الخير"، حيث استولى عليها أحد العاملين في البرنامج من هاتف الفتاة دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها.

وقالت الفتاة إن ريهام عرضت صوراً لها وهي ترتدي مايوه، ويحملها شاب بين ذراعيه، مضيفة أن الإعلامية اتهمتها بسوء السمعة.

وذكرت أنه بعد خروجها من الاستديو خرج أحد أعضاء فريق الإعداد خلفها لإقناعها بالتوقيع على ورقة للشؤون القانونية، تفيد بموافقتها على كل ما سيذاع في الحلقة، فرفضت التوقيع، وأكدت لهم رفضها لما تذيعه ريهام سعيد، وعليه قاموا بتهديدها بنشر جميع الصور الموجودة على هاتفها حال اتخاذ أي إجراء ضدهم.

وتقدمت الفتاة بدعوى قضائية ضد ريهام سعيد انتهت بصدور حكم قضائي بحبس المذيعة المصرية 6 أشهر.