الزوجان كلوني يتبرعان للأطفال المحتجزين في أميركا

تبرع جورج و #أمل_كلوني بمبلغ مئة ألف دولار للدفاع عن الأطفال المهاجرين الذين يفصلون عن أهلهم عند عبورهم بطريقة غير شرعية الحدود بين #المكسيك والولايات المتحدة.

وأعلنت مؤسسة "يانغ سنتر فور إميغرانت تشليدرنز رايت" الأربعاء في بيان أنها تلقت "دعما سخيا" قدره مئة ألف دولار من الزوجين كلوني ومن مؤسستهما "فوانديشن فور جاستس".

وقال الزوجان في بيان: "سيأتي يوم يسألنا فيه الأطفال: هل صحيح أن بلدنا فصلت أطفالا عن ذويهم لوضعم في مراكز توقيف؟ وعندما يكون جوابنا "نعم"، سيردون وماذا فعلتم؟ وماذا كان موقفنا؟ لا يمكننا أن نغير سياسة هذه الحكومة، إلا أن بإمكاننا أن نساعد في الدفاع عن الضحايا".

وسبق للزوجين كلوني أن قاما خلال الأشهر الأخيرة بتبرعات عدة، دعم بعضها في الولايات المتحدة مكافحة انتشار الأسلحة النارية، ومواجهة اليمين المتطرف.

وجورج وأمل كلوني من بين عدد متزايد من المشاهير الذين ينددون بسياسة فصل الأطفال، ومن بينهم المغنيان بروس سبرينغستين وجون ليجند وزوجته.

وأمام موجة التنديدات المتعاظمة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مرسوما ينهي فصل الأطفال عن أهلهم على الحدود.