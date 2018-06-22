المونديال.. من سويسرا إلى روسيا بجرار زراعي

قطع ثلاثة سويسريين رحلة طويلة بجرار زراعي امتدت لمسافة ألفي كيلومتر على مدار 12 يوما من مدينة لوزيرن حتى كالينينغراد في #روسيا لمشاهدة مباراة منتخب بلادهم ضد #صربيا في نهائيات #كأس_العالم لكرة القدم.

وطرأت الفكرة على بيت شتودر الذي يملك متحفا للجرارات الزراعية واثنين من أصدقائه بعد تأهل #سويسرا للنهائيات لكنهم قرروا ألا يخوضوا الرحلة الطويلة إلا إذا كان بوسعهم القيام بشيء إيجابي.



وقرر الثلاثة خوض المغامرة لصالح جمعيات خيرية سويسرية للأطفال، وجمعوا حتى الآن ما يربو على 20 ألف فرنك سويسري (20173.5 دولار).

وتولى جوزيف فيار قيادة عربة دعم ومسؤولية المواد اللوجستية، بينما تناوب شتودر وفيرنر تسيمارمان على القيادة لمدة ست ساعات يوميا لكل منهما.

وقال فيار: "يخوض المرء تجربة كهذه مرة واحدة في العمر، وقضينا وقتا رائعا معا".



ولم يكن الثلاثي السويسري أول الباحثين عن وسائل غير تقليدية للوصول إلى روسيا، فقبلهم بأيام وصل مشجع إنجليزي بقارب خاص من بلغاريا إلى مدينة فولغوجراد لمتابعة البطولة.

واحتاج غراهام كنتسلي إلى ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع لقطع نحو ألفي كيلومتر لحضور أولى مباريات المنتخب الإنجليزي أمام تونس.