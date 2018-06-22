بعد هزيمة مصر... فنان يكرم مدرب روسيا برسم غرافيتي

قام فنان محلي بتكريم #ستانيسلاف_تشيرتشيسوف مدرب منتخب روسيا لكرة القدم برسم جرافيتي كبير بعد أن نجح في قيادة المنتخب لبلوغ الدور الثاني في كأس العالم التي تستضيفها بلاده وذلك لأول مرة منذ 32 عاما.

وبعد فوز #روسيا 3-1 على المنتخب المصري يوم الثلاثاء الماضي في سان بطرسبرغ، ظهرت صورة تشيرتشيسوف مرسومة على أحد الجدران في تقاطع أحد الطرق.

وقال ارتيوم بيرج وهو فنان محلي بدأ في رسم الصورة عقب المباراة: "كان يجب أن نرسمها".

ووصف الفنان المدرب، وهو حارس مرمى سبارتاك موسكو السابق، البالغ من العمر 54 عاما، بأنه "رائع".



وأجبر تشيرتشيسوف المشجعين الروس على تغيير آرائهم حيال المنتخب بعد أن توقع كثيرون فشلا ذريعا.