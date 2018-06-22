رفضوا حجز طاوله له بمطعم.. فانتحل صفة رئيس حكومة المغرب

لم يجد مواطن مغربي من طريقة للظفر بطاولة في أحد المطاعم، إلا انتحال صفة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، لتنطلي الحيلة على عمّال المطعم رغم عدم وجود أي شبه بين الرجلين، فسارعوا لالتقاط الصور معه والحصول على توقيعه.

هذا ما وثقّه ابنه في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وتجاوز عدد مشاهداته 3 ملايين ونصف، أرفقه بتدوينه حكى فيها القصّة، التي بدأت عندما اتصل والده لحجز مكان في مطعم، إلا أنّ موظف الاستقبال أخبره بعدم وجود مكان شاغر، ليعيد الاتصال بهم مرة أخرى، ويقدّم نفسه على أنه رئيس حكومة دولة المغرب، فيتمّ تمكينه من حجز بأفضل مكان في المطعم، قال النشطاء إنّه يوجد في روسيا.

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco..... we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him😭 pic.twitter.com/Yx2hdlK5Zf — Ihab. (@Ihab8knicks) ١٩ يونيو ٢٠١٨

ووفقا لما نشره ابنه الذي يدعى "إيهاب"، لم يكتفِ هذا الرجل بالعشاء في المطعم، بل قام بوضع توقيع على أحد الصحون باسم العثماني، وذلك تلبية لطلب عامل في المطعم انطلت عيه الخدعة، قائلا "سأمضي له، يعتقدون أنني وزير"، قبل أن يقف لالتقاط صور معه استجابة لرغبته.