شاهد لحظات اختطاف رجل لطفلة اغتصبها وقتلها بوحشية 

أظهر فيديو مرعب لحظات يقود فيها رجل طفلة في السادسة من عمرها في شارع مظلم، قبل أن يقوم باغتصابها ومن ثم قتلها بوحشية.

وكانت الطفلة قد اختفت بعد اختطافها من حفل زفاف قريب في مدينة قاليور الهندية.

وقد تم اكتشاف جثتها بعد فترة وجيزة في منطقة مغطاة بالأشجار، وكان وجهها مشوّهاً.

وتظهر اللقطات التلفزيونية أن الرجل أخذ الفتاة في الشارع المهجور حوالي الساعة 11.30 مساء يوم الخميس 21 يونيو.

ويمكن رؤية الطفلة وهي تمشي مع الرجل قبل أن تأخذ استراحة صغيرة، ومن ثم تحاول الفرار منه.

ولكن بعد أن صاح فيها بأن تتوقف، أدارت ظهرها باتجاهه ومن ثم واصلا مسيرهما معاً.

وقد تم القبض على المجرم في وقت لاحق من يوم الجمعة الساعة الساعة 2.30 صباحاً، أثناء عودته وحده للحي.

وقد دق والدا الفتاة ناقوس الخطر بعد أن لاحظا اختفاء ابنتهما من حفل الزفاف ومن ثم بدأت رحلة البحث عنها التي انتهت باكتشاف المأساة.

بحث طوال الليل

وكانت الشرطة قد بدأت عملية بحث في المنطقة طوال الليل، التي انتهت بالعثور على جسد الطفلة في حقل من الأشجار يبعد حوالي 500 متر فقط عن موقع الزواج.

كما تم اعتقال أحد ممولي الحفل بالطعام والتجهيزات وفقاً لبعض التفاصيل في الفيديو التي استنتجتها الشرطة.

ولا يزال التحقيق جارياً في القضية، بينما تشير تحقيقات مبدئية إلى أن وجه الطفلة تعرض للتهشيم بواسطة حجر.

كما أكدت الشرطة أن الفتاة تعرضت لاغتصاب عنيف من قبل مختطفها.